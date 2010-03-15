В киевской райгосадминистрации - попытка суицида
18:03, 15 марта 2010Разное
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Мужчина стрелялся возле приемной
В помещении Соломенской районной госадминистрации Киева предприниматель из Полтавской области, 1945 года рождения, совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из травматического пистолета.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, инцидент произошел около 11.00 неподалеку от приемной председателя РГА.
Как отметил собеседник агентства, перед тем, как совершить такой поступок, мужчина никому ничего не объяснял и не выдвигал никаких претензий.
Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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