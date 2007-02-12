За какое имущество схлеснулись Гриценко с Морозом?

При заключении договоров на строительство и реконструкцию различных объектов на территории Одесского института Сухопутных войск Министерство обороны не учитывало интересы города и семей офицеров, проживающих на территории вуза.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришла специальная правительственная комиссия, работающая сейчас в Одессе, сообщил сегодня на брифинге вице-мэр Михаил КУЧУК.

Он уточнил, что «за разрешение строить на территории института Минобороны получало деньги или квартиры в других городах Украины, в частности, в Николаеве. Известно по крайней о шести подобных договорах».

Вместе с тем, добавил М.КУЧУК, 610 семей офицеров и бывших военнослужащих проживают в морально и физически устаревших помещениях на территории военного института, переданного в подчинение Одесскому национальному политехническому университету. В аварийном состоянии, заметил М.КУЧУК, находится также одно из двух зданий - памятников архитектуры.

Городские власти планируют принять здания института в коммунальную собственность с тем, чтобы разместить учебные аудитории Южноукраинского педагогического университета им.Ушинского и Военного института Одесского Национального политехнического университета, а одно из зданий, не являющееся памятником архитектуры, по решению Кабмина, видимо, будет передано горисполкому – для размещения городских служб, областного архива и Административного суда Одесской области, сказал он.

По словам М.КУЧУКА, также планируется снести бывшие казармы и боксы и на их месте построить жилые дома, в которых поселятся 610 семей офицеров и бывших военнослужащих. Архитекторы начали детальную планировку микрорайона.

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2006 г. Кабинет министров постановил реорганизовать Одесский институт Сухопутных войск, а на его базе создать Военный институт Одесского Национального политехнического университета. Имущество и земельные участки вуза правительство решило оставить в управлении Минобороны без права отчуждения.

В январе текущего года Одесский горсовет согласился принять в коммунальную собственность здания военного института. В свою очередь, будучи в Одессе, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ заявил, что сооружения должны быть переданы Министерству образования и науки (министерство возглавляет социалист Станислав НИКОЛАЕНКО).

В свою очередь министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО назвал это заявление А.МОРОЗА некомпетентным.