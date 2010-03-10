Ющенко примет участие в юбилейном автопробеге «Запорожцев»

Третий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в праздновании 50-летнего юбилея выпуска первого украинского автомобиля «ЗАЗ-965», которое состоится в июле этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сегодня сообщил во Львове во время встречи с представителями СМИ Западной Украины.

«У меня тоже есть «Запорожец», 27 лошадиных сил, 1961 года рождения, я им очень горжусь - назвал его Тарас. Этот «Тарасик» в прошлом году победил в конкурсе «Молодая надежда». Это вещь, которой можно гордиться. Я с удовольствием приму участие в праздновании, ведь это часть нашей истории, наше наследство», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. В программе празднования 50-летнего юбилея горбатого «Запорожца» - Международный автопробег и Слет владельцев марки «ЗАЗ» в Запорожье (палаточный городок на острове Хортица 15-18 июля) и праздник «День рождения Запорожца» во Львове (10 июля).

Авто-фан-клуб «ЗАЗ-КОЗАК», клуб владельцев первого украинского автомобиля «ЗАЗ-965», функционирует во Львове с 1983 года. Ежегодно клуб отмечает «День рождения Запорожца» и проводит разнообразные акции, в том числе и международные. Клуб поддерживает тесные связи с другими клубами владельцев «горбатого» в Украине и за рубежом.

Участие в праздновании уже подтвердили клубы из Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Азербайджана, России, а также экипажи из Армении, Грузии, Азербайджана, Польши и Италии.