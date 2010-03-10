Что бы ни сделал Янукович для России, ей будет мало

Янукович круче

Как не верилось в перезагрузку отношений России и США, так не верится в перезагрузку отношений России и Украины.

Вопрос не в том, как будет относиться Украина к России, какой будет её российская политика. Вопрос в том, как будет Россия относиться к Украине, какой будет украинская политика России. Дело в том, что как бы ни изменилась российская политика Украины, она всё равно не устроит Россию. Как бы далеко ни ушёл президент Янукович от политики президента Ющенко, он всё равно не уйдёт так далеко, чтобы Россия сказала: вот это то, что мне нужно.

При Ющенко российско-украинские отношения были открыто холодными. При Януковиче они будут подспудно холодными. Вся разница… Что бы ни сделал он для России, ей будет мало. Потому что: "Нам не нужен Крым – нам нужна вся Украина". Это давнее высказывание бывшего заместителя председателя Государственной думы России Юрьева. Оно раз и навсегда обозначило то, что могло бы устроить Россию. Полное растворение Украины в России. Янукович может хотеть этого всей своей донецкой душой (а это особая душа – она не хуже русской и не лучше украинской, она именно донецкая). Он может отдать России Крым и сам Донецк, но он не может отдать всю Украину, а значит, никогда не заслужит безусловного одобрения и доверия Москвы. Причём Москва будет недовольна Януковичем в чём-то больше, чем президентом Ющенко. Тот хоть ничего ей не обещал, а этот обещал вроде бы всё, а не даст, по сути, ничего.

Так что Путину придётся решать довольно неприятную задачу. Как сделать вид, что Украиной Януковича он доволен больше, чем Украиной Ющенко? Останется ведь главное, самое досадное: украинизация политической жизни Украины. Недавно он подчеркнул, что не допустит украинизации политической жизни России. В этих словах содержалось пожелание команде Януковича: Украина должна, наконец, перестать служить примером для наших недовольных. Но как раз этого донецкие пацаны не смогут обеспечить при всей своей конкретности. Вот где камень преткновения для Путина. Вот почему он и сам не поехал на инаугурацию Януковича, и Медведева не пустил. Засветимся там, а украинизация, глядишь, останется, и получится, что мы её благословили. Действительно: оранжевые изгнаны и прокляты, а украинизация – это уже ясно - уцелела.

Правда, Януковича стали показывать по телевидению, как Путина и Медведева. Каждый день он кого-то наставляет за приставным столиком в своём кабинете. Люди плюются, говорят о подражании Москве. Не всем пока виден смысл новшества. А смысл, вот он: я, Виктор Янукович, у себя в Киеве теперь такой же большой, как вы там у себя в Москве. Он, между прочим, был директором автобазы в Донбассе. Это намного круче, чем собирать доносы гэдээровских совков.

Итак, у Путина, на первый взгляд, огромные возможности давить на Украину, но они ничего не стоят, поскольку не обещают главного – её возвращения в Россию. Всесилие оборачивается поистине ванкуверским бессилием. Россия остаётся заложницей своих комичных притязаний. Казалось бы: наберись трезвости, осознай, что Украина – отрезанный ломоть, самой же станет легче. Но тогда мы перестанем быть Россией, говорят те из русских, кто не боится правды о себе.

Что касается Украины, то она сейчас находится не между Западом и Россией, как многие думают, а между Западом и собственным азиопством. Азиопства в ней чуть меньше, чем в России, но намного больше, чем нужно, чтобы быть принятой в Европе. Вот что решает судьбу Украины. Не Россия и не Запад. Или взятка победит Украину, или Украина победит взятку.

Что можно утверждать с полной уверенностью, так это то, что Янукович со взяткой будет бороться не шибче, чем Путин. Но родственных чувств им это не прибавит.

Анатолий Стреляный, русская служба Радио «Свобода»