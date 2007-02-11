Волынский фермер разбился во время испытания дельтаплана

На Волыни во время испытания самодельного дельтаплана разбился фермер.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Волынской области, несчастный случай произошел 9 февраля вблизи села Гать Луцкого района.

Местный житель, 47-летний председатель фермерского хозяйства, в сопровождении своих родных и односельчан вышел в поле с целью испытать дельтаплан, который собственноручно сконструировал в декабре прошлого года. Крылья дельтаплана житель Волыни приобрел в Харькове, двигатель – в Ривном. Готовый аппарат весил около 250 кг Подняться в небо на дельтаплане человек мечтал давно. Вероятно, именно поэтому его не остановил тот факт, что погода для полета была неблагоприятной, отметили в ЦОС.

Самодельное летательное устройство поднялось на высоту 50 метров, когда его вдруг резко развернуло в сторону, и дельтаплан стремительно пошел на снижение.

Остановить падение не удалось. Когда очевидцы неудачного полета подбежали к мужчине, он был уже без признаков жизни, рассказали в ЦОС.