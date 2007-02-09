На пожаре погибли двое взрослых и трое детей

Сегодня в Горловке при пожаре погибли пять человек, в том числе трое детей.

Как сообщили в Главном облуправлении МЧС, пожар возник около 15 часов в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Калининском районе города.

Пожар ликвидировали бойцы местного подразделения МЧС.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.