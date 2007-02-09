На пожаре погибли двое взрослых и трое детей
19:05, 09 февраля 2007Разное
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Причины и обстоятельства выясняются
Сегодня в Горловке при пожаре погибли пять человек, в том числе трое детей.
Как сообщили в Главном облуправлении МЧС, пожар возник около 15 часов в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Калининском районе города.
Пожар ликвидировали бойцы местного подразделения МЧС.
Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.
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