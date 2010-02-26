8 мая в Полтаве появится памятник «Побег из ада», посвященный 65-летию Победы над фашизмом и легендарному побегу советских военнопленных на бомбардировщике «Хейнкель-111» из лагеря смерти.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Полтавы, памятник будет установлен на улице Петра Юрченко, в районе авиагородка. На памятнике будет перечень фамилий всех героев. Вес памятника - полторы тонны, высота - почти два метра.

Сам памятный знак, сделанный в Российской Федерации, будет подарен Полтаве компанией «СмиК» (г. Кропоткин, Краснодарский край). Передача произойдет в рамках проекта «Аллея российской славы».

«В том легендарном перелёте наших военнопленных на бомбардировщике «Хейнкель-111» из лагеря смерти, бежавших из ада острова Узедом, был и наш земляк Михаил Алексеевич Емец. Российской стороной проведена большая поисковая работа. Собрано много архивных документов, найдены родственники восьми участников перелёта (в том числе и сын Михаила Емца, который сейчас проживает в Гадяче)», -заявил заместитель начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры, главный художник Полтавы Михаил ШАФЕР.

По его словам, уже закончены работы над книгой и фильмом, в которых будет рассказано обо всех ужасах концлагерей: свидетельства жертв и документальная хроника, трофейные съемки с испытательного ракетного центра Вернера фон Брауна, рассказ о перелёте и дальнейшей судьбе всех участников побега.

Памятные знаки будут установлены на Родине всех героев.

М.Емец родился в Гадячском районе в селе Борки, учился в Полтаве.