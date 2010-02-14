В Севастополе испекли гигантский блин
16:10, 14 февраля 2010Разное
1475 0
Около 30 квадратных метров
В Севастополе гигантский блин с медом размером около 30 квадратных метров и весом почти 700 килограммов занесли сегодня в Книгу рекордов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, блин был изготовлен в рамках совместной акции торговой марки «Казацкий мед» и командования Военно-морских сил Украины «Масленица на флоте».
По решению командующего флотом, самый большой в Украине блин с медом достанется воспитанникам Военно-морского лицея и лучшим экипажам кораблей.
Организаторы акции выразили надежду, что угощение украинских военных моряков на Масленицу станет хорошей традицией в Севастополе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter