В Севастополе испекли гигантский блин

В Севастополе гигантский блин с медом размером около 30 квадратных метров и весом почти 700 килограммов занесли сегодня в Книгу рекордов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, блин был изготовлен в рамках совместной акции торговой марки «Казацкий мед» и командования Военно-морских сил Украины «Масленица на флоте».

По решению командующего флотом, самый большой в Украине блин с медом достанется воспитанникам Военно-морского лицея и лучшим экипажам кораблей.

Организаторы акции выразили надежду, что угощение украинских военных моряков на Масленицу станет хорошей традицией в Севастополе.