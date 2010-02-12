Лингвисты выбрали самое романтичное слово

Слово «Amour», что на французском значит «любовь», стало самым романтичным словом в мире по итогам опроса, проведенного среди более чем 320 лингвистов лондонской компании Today Translations в преддверии Дня святого Валентина.

Оно с небольшим отрывом выиграло у итальянского слова «amore», которое также означает "любовь", передает Reuters.

Слово «Belissima», что на итальянском и испанском значит «очень красивая», заняло третье место, а «tesoro», означающее на обоих этих языках «сокровище, дорогой» расположилось на четвертой позиции.

Самым романтичным языком в мире был признан итальянский. Второе место занял французский, а на третьем месте расположились испанский и английский.

Также одним из пунктов опроса стал выбор наименее романтичного способа сказать «я тебя люблю».

В этой номинации победило японское выражение «watakushi-wa anata-wo ai shimasu». За ним расположились валлийское «rydw i`n dy garu di» и «qaparha», что означает «я тебя люблю» на вымышленном клингонском языке вселенной «Стар Трек».