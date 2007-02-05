На трассе Киев-Лебедин погибли четверо людей
08:59, 05 февраля 2007Разное
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ДТП возле города Сумы
Возле г. Сумы на автотрассе Сумы-Лебедин в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека и 1 человек с травмами в тяжелом состоянии госпитализирован.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Сумской области.
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 69 дорожно-транспортных проишествий, в которых погибло 13 человек и 90, - травмированы.
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