В Крыму перевернулся бензовоз

В Крыму около с. Дмитровка Первомайского района из-за гололеда перевернулся бензовоз, пострадавших нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК, произошло 26 января. Водитель автомобиля ГАЗ-53, перевозивший в автоцистерне бензин, из-за сильного гололеда не справился с управлением. На небольшой горке автомобиль вынесло на обочину, после чего он перевернулся.

"К месту происшествия немедленно выехали спасатели оперативной группы Первомайского райотдела МЧС. С помощью специальных приспособлений и автомобильного крана бензовоз достали с обочины и поставили на колеса. Так как цистерна в любой момент могла загореться, рядом постоянно находилась пожарная машина. Вся операция на автодороге заняла около двух часов", сказано в сообщении.

Разлива нефтепродуктов не произошло. Спустя несколько минут бензовоз отправился своим ходом в пункт назначения.