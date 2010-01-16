В США назвали лучших в мире кино

Исполнитель главной роли в фильме «Сумасшедшее сердце» (Crazy Heart) Джефф Бриджес, а также исполнившая главную роль в фильме «Джули и Джулия» (Julie & Julia) Мэрил Стрип и главная героиня фильма «Невидимая сторона» (The Blind Side) Сандра Баллок были названы Национальной ассоциацией кинокритиков США лучшими актерами 2009 года, что делает их главными претендентами на премию «Оскар».

Лучшим фильмом 2009 года названа военная драма «Повелитель бури» (The Hurt Locker).

Лучшим фильмом в жанре «экшн» признан «Аватар» Джеймса Кэмерона, всего забравший шесть номинаций.

В полном списке, который приводит Reuters, 25 номинаций, охватывающих основные кинопрофессии и жанры.