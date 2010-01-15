Украинско-византийская политика

Ошибался монах Филофей шесть с половиной веков тому назад, когда говорил о том, что Москва – суть Третий Рим, а Четвёртому не бывати. Если говорить о преемственности традиций в политической жизни, то сегодня официальный Киев с его интригами и кулуарными войнами намного ближе к политической модели поздней Римской Империи или Византии, чем истеблишмент Российской Федерации. Там всё ясно: есть вертикаль власти, есть единоначалие, есть прогнозируемость и система управления – и можно только спорить, авторитарная ли эта система или демократическая. В Украине не понятно ничего: кто раньше встал, тот красивее оделся. Кто первым отрубит голову предыдущему императору, тот сам станет императором. Прогнозировать что-либо, верить кому-либо на слово, получать какие-либо гарантии здесь не может никто.

Если Збигнев Бжезинский сравнивал политику с игрой в шахматы, то украинская политика – это игра в Чапаева.

Именно в Украине могло появиться определение: «Украинский политик – хозяин своего слова: слово дал – слово взял обратно». И именно Украина могла стать полигоном для различного рода политических «кидков» и чёрного пиара. Политики уже не могут верить друг другу и надеяться на создание крепких альянсов, в гарантии друг другу, а тем более – в честную игру. Именно поэтому накануне каждой кампании появляются предложения одних политиков к другим: а давайте, подпишем соглашение, по которому мы будем вести борьбу честно. Так, как будто это не само собой разумеющееся. А давайте, будем совместно следить за подсчётом голосов (то есть, заранее не доверяем комиссиям и в свободное волеизъявление граждан). И принято кивать друг на друга – мол, держи вора!

История «кидков» и «подстав» - довольно длительна. В 1999 году Леонид Кучма пообещал Валерию Пустовойтенко, что после победы на президентских выборах повторно внесёт кандидатуру Валерия Павловича на пост премьер-министра. Кучма вроде бы сдержал своё слово: внёс кандидатуру в парламент, но она не набрала достаточного количества голосов. Как ни странно, не проголосовала именно подконтрольная Леониду Даниловичу часть Верховной Рады. Ну а как же! У Кучмы в ту пору были свои обязательства перед Виктором Ющенко и протегирующим новому кандидату в премьеры Александром Волковым. Пришлось вот так по-иезуитски проститься с Пустовойтенко.

Политики из окружения экс-президента рассказывали, как он мог в аэропорту перед вылетом расцеловаться с министром, расспросить о жене, детях, потом сесть в самолёт и отдать указание о немедленной отставке этого самого министра.

К концу президентства Кучмы украинские политики уже не верили друг другу, постоянно ожидая подставу и подножку. Юлия Мостовая вспоминала о встрече соратников Януковича с соратниками Ющенко осенью 2002 года. Донецкие ребята предложили «нашеукраинцам» модель: те поддерживают Януковича при избрании на пост премьера, а Янукович поддержит Ющенко на президентских выборах. «А где гарантии?» - спросили представители «Нашей Украины». Тогда встал Ринат Ахметов и протянул свою руку: «Вот мои гарантии!». «Наивные! Думали, мы поверим!» - сказали нашекраинцы. «Наивные! Не поверили» - подумали дончане.

Уже тогда сформировалось два подхода к проблеме данных слов и обещаний. Победила византийская концепция: сказанное слово может обозначать противоположность оному. Бойся обмана! Бойся подвоха! Бойся лицемерия и неискренности!

В принципе, Майдан был яркой иллюстрацией к сказанному. Та же Юлия Тимошенко в начале 2004 года заявила, что готова идти в штаб к Ющенко работать кем угодно – хоть бельё стирать. Когда же ей в июле 2004 года, после образования коалиции «Сила народа», напомнили о её обещании, она просто улыбнулась: «Нет, ребята, теперь вы будете стирать бельё, а я буду руководить процессом».

«Любі друзі», вакханалия коррупции, противостояние внутри оранжевой команды, война Ющенко и Тимошенко, сепаратные переговоры всех со всеми только обнажили гнилость всей украинской системы. Последние выборы в этом плане дали очередной всплеск византийщины.

Самый свежий пример… В некоторых восточноукраинских городах (например, в Днепропетровске и Запорожье) появились листовки, сообщающие о том, что один из кандидатов (в данном случае – Сергей Тигипко) является техническим кандидатом Юлии Тимошенко. Всё было сделано так мастерски и так филигранно, что у многих сложилось впечатление: листовки распространяет Партия Регионов, которая поняла, что Тигипко отнимает голоса у Виктора Януковича на Востоке.

Проверка показала, что ноги растут совсем из другого штаба. Просто оказалось, что Сергей Тигипко начал резко набирать политический вес, его рейтинги стали стремительно расти и его стали рассматривать как возможного (и вполне реального) претендента на выход во второй тур. Теперь догадайтесь с одного раза, кто более всего не заинтересован в том, чтобы Тигипко попал в финальную часть президентской гонки? Очень «красивая» технология – и оппонента запачкать (объявив его техническим кандидатом), и фаворита первого тура подставить.

В принципе, как учили товарищи Макиавелли и Лойола, цель оправдывает средства. Ради достижения цели все средства хороши. Можно и объявить эпидемию гриппа для того, чтобы заработать миллиард. Можно объявить министра обороны вором для того, чтобы наложить лапу на военные бюджеты (кстати, воровство министра так и не доказано). Можно огульно объявлять людей преступниками – без решения суда и без следственных действий. Можно сделать вид, что никогда не было Лозинского, а сейчас нет Медведчука… А можно просто натравить двух оппонентов и наблюдать, как они поедают друг друга.

Ну… на то она и политика, чтобы устраивать грязные шоу. Хотя – на то мы и носим гордое имя граждан, чтобы не верить в подобного рода «разводилово». И не верить в византийщину наших политиканов.

Василий Демчук