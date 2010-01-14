Литвин обещает – в Киеве снова будут выборы

Спикер парламента Владимир Литвин сообщил прессе, что распорядился готовить проект постановления парламента о проведении в столице досрочных выборов 30 мая 2010 года. По словам Владимира Михайловича, дальше терпеть происходящее в Киеве нельзя. Вероятно, уже в ближайшее время мы узнаем, насколько реально воплощение в жизнь спикерских благих намерений. Реакция проживающего в центре Киева Литвина, в общем-то, понятна и предсказуема. Столица не только оказалась не готовой к снегопадам и ухудшению погодных условий, но и давно перестала быть очагом стабильности и примером для подражания. Зато минувший год отмечен своеобразным рекордом: киевский городской голова Леонид Черновецкий шесть раз побывал в отпуске. Да и в перерывах между отпусками Леонид Михайлович не перетруждается. При этом его команда «молодых профессионалов» не справляется с управлением городом-миллионником.

Сегодня складывается, возможно, наиболее благоприятная ситуация для проведения избирательной кампании в Киеве в последнее воскресенье мая 2010 года. Страна (и ее столица) за время после завершения президентских выборов сохранят инерцию, не придется распускать избирательные штабы, объявлять призыв новых активистов. Киев ведь и без того является переплетением многочисленных политических и деловых интересов, центром политической активности. Столичное мэрское кресло может рассматриваться как утешительный приз политикам, не сумевшим выполнить поставленных перед собой задач в президентской гонке, да и новоизбранный глава государства будет заинтересован в том, чтобы посадить «на Киев» своего человека. Президентом-2010 будет двигать прагматичный расчет: экономическая ситуация потребует от него непопулярных решений, и контроль над столичной властью позволит влиять регулировать возможное проведение массовых акций протеста.

Как неоднократно утверждали информированные источники, Леонид Черновецкий активно сотрудничает с Виктором Януковичем. Достаточно проехать пару раз в маршрутках «Киевпастранса», дабы убедиться в этом: календари с изображением лидера «регионалов» в них на видном месте. По всей видимости, команда киевского мэра передала на Липскую и списки своих прикормленных подопечных из числа малоимущих и пенсионеров. Так сказать, в порядке шефской помощи. Поэтому лидер столичных «регионалов» Василий Горбаль вряд ли станет участником борьбы за киевский «престол» – Виктору Федоровичу в случае победы надо будет разыгрывать из себя «доброго царя». Любопытно, но не испытывает особого негатива к Леониду Михайловичу и Виктор Ющенко. Правда, влияние Виктора Андреевича на столичные события не стоит преувеличивать, а «Наша Украина» в столице влияния не имеет.

Интересно будет понаблюдать, сможет ли Верховная Рада реализовать обещание своего председателя и принять решение о назначении досрочных столичных выборов. Скажем, в период между первым и вторым турами президентской кампании. Для Владимира Литвина переформатирование столичной власти может продемонстрировать его влияние на общенациональные политические процессы. После завершения президентских выборов этот животрепещущий сегодня вопрос могут заговорить или спустить на тормозах.

Набрать 226 голосов за постановление о проведении досрочных выборов в столице вполне реально: недовольных Черновецким в парламенте хватает. Локомотивом процесса переизбрания киевской власти станут представители БЮТ, вряд ли забывшие об унизительном поражении Александра Турчинова на инициированных «сердечниками» в 2008 году досрочных киевских выборах. Но, откровенно говоря, за минувшие почти два года соратники Юлии Тимошенко так и не смогли вырастить достойного кандидата на управление Киевом. Турчинов, как показала практика, не находит позитивного отклика в сердцах столичных жителей. Николай Томенко не имеет опыта хозяйственной деятельности, да и не пользуется такой доверительностью своего лидера, чтобы претендовать на мэрское кресло в столице. Это же касается курирующего Киев от «бело-сердечных» Анатолия Семиноги. БЮТ остается разве что предложить выдвинуть единого «анти-Черновецкого» кандидата.

Претендентов на это почетное звание, как минимум, двое. Это Виталий Кличко, руководитель блока своего имени, являющегося оппозиционным к нынешней столичной власти, и Виктор Пилипишин, глава Шевченковской районной администрации. У каждого из них есть не только опыт участия в избирательных кампаниях в Киеве, но и собственное видение перспектив развития города. Правда, весьма сомнительно, что Кличко и Пилипишин смогут определиться, кто из них более достоин принять участие в битве столичных титанов. Замерять-то будут не реальные ресурсы, а силу удара и толщину кошелька. Надо при этом заметить, что даже политик общенационального масштаба без внятной киевской программы не сможет вмешаться в борьбу за власть в столице. Тому же Сергею Тигипко, выражавшему готовность побороться за мэрское кресло, это стоит учитывать.

Принципиально важными для смены столичной власти выглядят еще два аспекта. Первый – переход к открытым спискам на выборы в столичную Раду. Без этого шага не стоит рассчитывать на поворот столичной власти лицом к проблемам крупнейшего мегаполиса. Если заседания Киеврады и впредь будут напоминать схватки борцов за разделение столичного земельно-имущественного пирога, то вскоре интерес к власти в столице пропадет – делить станет нечего. Второй аспект – проведение выборов столичного мэра в два тура. Похоже, это единственный вариант, дающий основания рассчитывать на победу над Черновецким. Вот только желающим сменить в Киеве власть стоит вспомнить, что им необходимы не только красивые замыслы, но и мобилизация ресурсов вкупе с реальными действиями. Ведь если нынешний столичный градоначальник сохранит свое кресло в 2010 году, он сможет превратиться в самодержавного «князя киевского».

Евгений Магда