Тимошенко: кредиты на автомобиль надо выдавать под 5%

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в 2010 году можно будет обеспечить выдачу потребительских кредитов на покупку отечественных автомобилей под 5% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время посещения ЗАО с иностранными инвестициями «Запорожский автомобилестроительный завод».

«Если мы после победы на президентских выборах поставим нормальное руководство Нацбанка, закончим оздоровление банковской системы, то выдавать потребительские кредиты нужно не под 20% годовых и больше, а не больше 5% годовых для того, чтобы мы были конкурентами в мире и имели возможность реализовывать свои программы. Потребительское кредитование будет продолжено и продолжено с новой мощностью, и даст возможность реализовывать автомобили украинского производства, в частности, АвтоЗАЗ на внутреннем рынке Украины»», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что внутренний рынок автомобилей должен быть защищен таким образом, чтобы отечественные автомобили были конкурентоспособными, и таможенная пошлина на импортные автомобили должна быть сопоставима с пошлинами в других странах.

«Таможенная пошлина на импортные автомобили должна быть сопоставима с пошлинами, которые есть в других странах. И сегодня нельзя открывать двери и не давать возможность, по сути, разрушать нашу собственную автомобильную промышленность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что на сегодняшний день в Верховной Раде находится несколько законопроектов о введении дополнительной 13% пошлины на импорт автомобилей. Комментируя по просьбе журналистов возможность принятия этих законов, при том, что против таких пошлин выступает Всемирная торговая организация, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Пока действовало 13% пошлины, мы удерживали нашу автомобильную отрасль. И действительно, у ВТО есть свои претензии к тому, чтобы не было вообще никакой пошлины. Но, безусловно, каждая страна лоббирует свое производство, и поэтому нам нужно возвращаться к стандартной защите. Такой, которая есть в Европе в отношении импортных автомобилей. Такая же защита должна быть и в Украине… Я хочу, чтобы в Украине были установлены такие размеры пошлины, которые дают возможность не разрушать автомобильные заводы и промышленность, а давать шанс жить и процветать».