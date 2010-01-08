Россиянин катался по Киеву, приставив нож к горлу водителя
11:30, 08 января 2010Разное
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Пьяного хулигана задержали
В Дарницком районе Киева утром 7 января был задержан 36-летний гражданин РФ, который в состоянии алкогольного опьянения остановил частный автомобиль под управлением 35-летнего киевлянина и угрожая ножом заставил возить его по городу.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.
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