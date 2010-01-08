Россиянин катался по Киеву, приставив нож к горлу водителя

В Дарницком районе Киева утром 7 января был задержан 36-летний гражданин РФ, который в состоянии алкогольного опьянения остановил частный автомобиль под управлением 35-летнего киевлянина и угрожая ножом заставил возить его по городу.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.