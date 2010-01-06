Тимошенко пошла на праздничное богослужение
18:51, 06 января 2010Разное
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В церкви Покрова под Киевом
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в рамках рабочей поездки в город Бровары Киевской области в канун Рождества побывала на праздничном богослужении в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, кроме того, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы отец Михаил (Михаил ЛЕСЮК) ознакомил Ю.ТИМОШЕНКО с историей храма.
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