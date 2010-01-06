Тимошенко пошла на праздничное богослужение

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в рамках рабочей поездки в город Бровары Киевской области в канун Рождества побывала на праздничном богослужении в церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, кроме того, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы отец Михаил (Михаил ЛЕСЮК) ознакомил Ю.ТИМОШЕНКО с историей храма.