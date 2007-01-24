16 детей пострадали от ”Кобры”

В Днепродзержинском коллегиуме от распыленного слезоточивого газа пострадали 16 учеников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел днем 23 января в Заводском районе Днепродзержинска в коллегиуме №16. В частности, в помещении туалета на втором этаже двое восьмиклассников распылили газовый баллончик марки “Кобра 1м”. В результате 15 ученикам оказана медицинская помощь в медпункте учебного заведения, а в городскую больницу госпитализирован ученик 6-го класса (1995 года рождения). Эвакуация не проводилась, учебный процесс не перерывался.