Рябоконь начинает подготовку к Всенародному собранию

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ объявляет о начале реализации Нового курса Украины.

В комментарии УНИАН он заявил, что существующая политико-экономическая система, построенная «сверху», полностью исчерпала себя. Ни правительство, ни Президент сегодня не заинтересованы в коренных изменениях власти. Потому что нынешняя власть не способна измениться изнутри и уже не предложит гражданам Украины никаких перемен, убежден кандидат в Президенты.

По его словам, новый курс как раз заключается в том, чтобы обеспечить контроль граждан над властью. О.РЯБОКОНЬ отмечает, что украинские граждане «абсолютно напрасно ожидают появления каких-то особых, чиновников, которые изменят ситуацию «сверху». Нигде в мире, ни в одной стране чиновники не будут контролировать сами себя».

«Моя цель - начать процесс необратимых изменений в стране «снизу», - подчеркнул О.РЯБОКОНЬ. - Только гражданское движение «снизу» через самоорганизацию сможет обуздать власть. Нам не удастся сделать это быстро и просто, но другого пути не существует».

Кандидат в президенты предлагает за последующее десятилетие реализовать такие задачи, которые поставят власть на служение гражданам. Эта стратегия выведет Украину из перманентного политико-экономического кризиса, убежден он.

О.РЯБОКОНЬ рассказал, что первым шагом по реализации этой стратегии будет использование власти Президента Украины для передачи гражданам существующих рычагов контроля над властью и для защиты движения по нашей самоорганизации в рамках закона и мирным путем. «Если же власть все-таки протянет своего представителя на пост Президента, наперекор воле большинства наших граждан, тогда мы должны созвать Всенародное собрание, закрепить своими решениями реализацию намеченного плана по установлению контроля над властью, запустить процесс очищения и легитимизации власти», - убежден кандидат на пост Президента Украины.

По мнению О.РЯБОКОНЯ, подготовку к проведению Всенародного собрания необходимо начать уже сегодня. Для этого он призывает все общественные и политические силы, которые разделяют идею построения государственной власти через гражданскую самоорганизацию, объединиться и начать сбор подписей граждан в поддержку собрания.