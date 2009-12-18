Украинские киноэксперты дали прогноз на 2010 год

Еженедельник “Комментарии:” прогнозирует, что в 2010 году «столпами» украинского кинопроката будут американские блокбастеры, комедийная анимация и романтические комедии. Уменьшится количество российских картин и «прокатного хлама».

Как отмечает издание, в 2010 году украинские кинодистрибьюторы основную ставку сделают на жанры, собравшие неплохую кассу в предыдущий прокатный период.

«Судя по сборам, лидерами 2009 года стали «Ледниковый период 3» и фильм-катастрофа «2012», которые собрали почти вдвое большую кассу, чем «средние» фильмы. То есть, анимационная комедия и блокбастер. В следующем году мы представим много приличных образцов этих жанров», - пояснил директор компании B&H Film Distribution Богдан БАТРУХ. Среди них ленты: «Шрек 4», «Как приручить дракона», а также ряд блокбастеров продюсера Джерри БРУКХАЙМЕРА («Пираты Карибского моря») - «Принц Персии», «Ученик волшебника» и другие - снятые с традиционным размахом.

Кроме отборных американских блокбастеров (среди которых - «Битва титанов», «Властелин стихий» и «Железный человек 2» - фавориты по ожидаемым сборам) и комедийных анимаций, украинские кинолюбители смогут насладиться еще и романтическими комедиями - «Муж моей вдовы», «Сумасшедшее свидание», «Апельсиновый сок». Они и замыкают эту своеобразную тройку лидеров зрительских симпатий. Именно они, а также чуть менее романтические драмы с хеппи-эндом - «Мне бы в небо», «Дорогой Джон», в кризисный год были самыми популярными.

Как пишут «Комментарии:», украинцы сейчас охотно просматривают все фильмы, которые выходят в 3D формате, независимо от их жанра. Поэтому на 2010 год дистрибьюторы запаслись более чем двадцатью 3D-релизами (анимации «История игрушек 3», российский «Щелкунчик», а также «Алиса в Стране чудес»).

В то же время, как отмечает издание, на 2010 год дистрибьюторы заявили необычно мало страшилок и откровенного хорора. Возможно, это связано с более жестким режимом допуска их на экран, и дистрибьюторы до последнего момента не заявляют выход этих лент, чтобы потом не приходилось снимать с релиза уже проанонсированную картину.

Также в следующем году на экраны выйдет меньше российских картин, в частности боевиков-триллеров, отмечает издание. По словам дистрибьюторов, часть заявленных на следующий год российских фильмов - посредственные, а порой - просто слабенькие.

«Российские картины, которые выходят в прокат в этом году, снимались в докризисное время. В 2010 году подошла очередь тех лент, съемки которых пришлись именно на разгар кризиса», - пояснил продюсер компании «Артхаустрафик» Денис ИВАНОВ.

Компании, которые занимаются независимым кино, подтверждают, что в прокат выйдут «Белая лента» Михаэля ХАНЕКЕ (фильм, принесший режиссеру пальмовую ветвь в Каннах), «Молоко печали» Клаудиа ЛЬОСА (приз за лучший фильм Берлинского кинофеста). Есть шансы увидеть и гей-стёбную картину «Я люблю тебя, Филип Моррис», а также ее тематического побратима - «Одинокого мужчину», что вошел в десятку лучших фильмов 2009 года по версии AIC. Не обойдут стороной украинский экран кинобиографии Джона Леннона («Парень из Ливерпуля») и французского шансонье («Серж Гинсбур. Герой и хулиган»), которые считаются одними из лучших в набирающем популярность жанре байопик.

Если говорить в целом, то 2010 году будет уменьшаться количество прокатного хлама, за счет которого в Украине еженедельно стартовало, по крайней мере, три-четыре фильма. Происходит это в связи с сокращением пакетных закупок фильмов (когда к одной-двум картинам в нагрузку идут еще несколько посредственных), которые практиковались раньше. «Дистрибьюторы стали избегать подобных предложений, поскольку не уверены, что можно будет «отбить» большинство картин из этого пакетного паровоза», - говорит Д.ИВАНОВ.

Впрочем, осторожность в составлении репертуарных планов позволила украинским кинодистрибьюторам даже улучшить продажи по сравнению с 2008 годом. «На исходе года можем констатировать, что продажи билетов возросли на 20-30% по сравнению с предыдущим годом», - сообщил Б.БАТРУХ. Кассовые сборы в гривневом эквиваленте, по его словам, увеличились на 50-60%, хотя цены на билеты практически не изменились.