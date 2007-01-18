На Одесской железной дороге сошли с рельсов 18 грузовых вагонов

Возле станции Веселиновое Веселиновского района Николаевской области (Одесская железная дорога) во время прохождения товарного поезда №2747 из 53 вагонов, который следовал по маршруту Помична - Колосивка, сошли с рельсов и перевернулись 18 грузовых вагонов (10 с углем, 5 с щебнем и 3 с семенами подсолнуха).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате аварии разрушена одна электроопора контактной линии высокого напряжения, повреженно 400 м железнодорожного полотна. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов по аварийному участку прекращено, поезда осуществляют движение по объездному маршруту.

По состоянию на сегодня продолжаются аварийно-обновительные работы - подняты 4 вагона, демонтировано 120 м поврежденного железнодорожного пути. К работам привлечены аварийные бригады, а именно: 370 чел., 4 обновительных поезда и 2 передвижные технические станции Одесской железной дороги. Причина аварии - устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Николаевской области.