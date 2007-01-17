Транспортировать Кушнарева нельзя

Юрий Поляченко

Сегодня около часа ночи в Изюмскую районную больницу прибыл министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО для оказания координационной и консультативной помощи в лечении народного депутата Евгения КУШНАРЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украини.

Также в пресс-службе отметили, что состояние Е.КУШНАРЕВА стабильно тяжелое. Как передает «5-й канал», в Изюмскую больницу ожидается прибытие трансплантологов из Германии.

Каждые полчаса собирается консилиум врачей.

На данный момент транспортировать больного не позволяет его состояние.

Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЕВ попал в больницу г. Изюм Харьковской обл. с огнестрельным ранением, которое он получил во время охоты.

Ему сделали операцию, в результате которой удалили 40 см кишечника и одну почку, раздробленную пулей, другая почка находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента, во время которого получил ранение Е.КУШНАРЕВ, возбуждено уголовное дело.