Транспортировать Кушнарева нельзя
Каждые полчаса собирается консилиум
|Юрий Поляченко
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украини.
Также в пресс-службе отметили, что состояние Е.КУШНАРЕВА стабильно тяжелое. Как передает «5-й канал», в Изюмскую больницу ожидается прибытие трансплантологов из Германии.
Каждые полчаса собирается консилиум врачей.
На данный момент транспортировать больного не позволяет его состояние.
Как сообщал УНИАН, Е.КУШНАРЕВ попал в больницу г. Изюм Харьковской обл. с огнестрельным ранением, которое он получил во время охоты.
Ему сделали операцию, в результате которой удалили 40 см кишечника и одну почку, раздробленную пулей, другая почка находится в тяжелом состоянии.
По факту инцидента, во время которого получил ранение Е.КУШНАРЕВ, возбуждено уголовное дело.