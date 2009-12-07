Откуда кандидаты взяли, что Украину надо спасать?

18 кандидатов и кандидаток – и никто не говорит без заигрывания с толпой. Все спасают страну… Невольно думаешь о России и Белоруссии, о Северной Корее и Кубе – обо всех странах, где предстоит демократизация…

Украинский смысл

Да, украинская демагогическая демократия (ДД) или демократическая демагогия (тоже ДД) – это, скажу вам, нечто.

Зарегистрировано 18 кандидатов и кандидаток в президенты, одна из них объявляет себя натуралкой, не признаю, говорит, секса с презервативом. Уже бабушка, но по ней не сразу скажешь, с косой, Инна Богословская… Борцы со СПИДом в бешенстве, матери десятиклассниц в панике. Она не только натуралка, но была и демократкой, потом блистала в противоположном лагере, теперь сама по себе.

Янукович, лидер оппозиции. Пока что занимает первое место по числу сторонников… Два раза судим, “проффесор” (о себе, они тут все “проффесора”) пишет с двумя “ф”, почти в каждом из остальных слов делает одну-две ошибки, Бабеля называет (в Одессе!) Бебелем, Анну Ахматову – Ахметовой, прихватил полтораста га лесной местности под Киевом…

Юлия Тимошенко, премьер-министр, второе место… У неё был горячий соратник, теперь – обличитель едва ли не №1 и, кажется, тоже кандидат. Михаил Бродский… По его словам, место в её списке на последних парламентских выборах стоило от двух до пяти миллионов долларов. Вносивших два называли “двоечниками”, пять – “пятёрочниками”. Бродский служил курьером. Ему звонили: там-то тебя будет ждать двоечник, возьми у него торбу, потом дуй туда-то к пятёрочнику. Всё это он рассказал после того, как сильнейшим образом ударился головой (о дверь), некоторое время провёл на смертном одре, и там в нём заговорила совесть. Попрекает Юлию не совсем обычным любовником. Дело в том, что они, Юлия Тимошенко и Нестор Шуфрич, принадлежат к враждебным политическим командам: разведённый Шуфрич – видный телебоец Януковича, а замужняя Тимошенко – главный соперник оного. От имени избирателей Бродский требует объяснений. Её эмблема – красное сердце. Он говорит, и это обнародуется, что избиратель имеет право знать, что это всё-таки такое: сердце Юли или перевёрнутая жопа Нестора.

Эмблема – сердце, а название политсилы – БЮТ, Блок Юлии Тимошенко. Украинский Интернет распевает:

Б’ється серце там і тут:

І у нашому селі є БЮТ,

І у вашому селі є БЮТ.

І у нашому селі, і у вашому селі

Є БЮТ!

Один коммунист, прежде чем зарегистрироваться кандидатом, поменял фамилию, теперь он товарищ Противсіх.

18 кандидатов и кандидаток – и никто не говорит без заигрывания с толпой. Все спасают страну. На щитах читаешь: страну спасёт тот-то, страну спасёт та-то. Остаётся загадкой, с чего они взяли, что она погибает, когда в каждом селе, не говоря о городе, “є БЮТ”. Правда, если их послушать, то не останется сомнений, что население Украины – одни пенсионеры и прочие ни на что уже не способные люди, существующие только для того, чтобы что-то получать от власти. Такого игнорирования работающего слоя, у которого тоже есть свои интересы и желания, ещё не было ни на одних выборах. Никакой идеологии – только обещания подачек. Веяние всемирного времени…

Невольно думаешь о России и Белоруссии, о Северной Корее и Кубе – обо всех странах, где предстоит демократизация. Неужели и они обречены пройти через этот смрад и гам? Теоретически можно представить себе, что вот избавились люди от своих модернизаторов с консерваторами и, прежде чем что-то делать, устроили серьёзнейшую, исторического значения, общественную дискуссию о путях и способах. О предохранителях – прежде всего. Как до минимума свести популизм, демагогию, жириновщину и зюгановщину, как сделать, чтобы сгинули с глаз шуты, а вменяемые удерживались бы от бесстыдства, от валяния дурака. Чтобы никто не обещал каждой бабе по мужику… Но об этом даже маниловствовать не хочется, потому что знаешь: ничего предпринято не будет, никаких предохранителей не изобретут. Демократизация начнётся в одночасье, ни от кого и вроде ни от чего, и сразу – на полную катушку, во всю ивановскую.

В Украине тем временем… Почти каждый, кого спрашиваешь в эти дни, за кого будет голосовать, оживляется: “А за кого советуешь?” Видят смысл?!

Видят.

Анатолий Стреляный, русская служба радио «Свобода»