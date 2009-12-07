Студентам Кембриджа выдали дырявые презервативы

Студентка одного из колледжей Кембриджа получила от университетского социального работника продырявленные презервативы. Об этом пишет The Daily Mail.

Сообщается, что студентка-третьекурсница заметила отверстие на одном из презервативов, когда сняла с него упаковку. Осмотрев остальные кондомы из той же коробки, она увидела отверстия от тонкой иглы или булавки на половине из них. Девушка пришла к выводу, что кто-то проделал в них дырки намеренно.

Средства индивидуальной защиты были выданы девушке буквально через час после того, как социальный работник приобрел их в студенческом профсоюзе. Там открытая коробка с презервативами лежала в открытом шкафу, доступ к которому могли иметь десятки человек.

Однокурсники студентки предполагают, что презервативы продырявили активисты одной из религиозных организаций, считающие контрацепцию грехом.

Два года назад в другом кембриджском колледже подобную акцию провели активисты "сторонников жизни" (pro-life - движения против абортов), однако представители нынешней аналогичной организации заявили, что непричастны к порче презервативов.

Лента.ру