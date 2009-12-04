Форд столкнулся с Субару: трое погибших, в т.ч. инспектор ГАИ

Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления Госавтоинспекции, авария произошла вчера во второй половине дня в районе села Перевальное.

Погибли водитель «Субару» и два пассажира «Форда», среди них - инспектор ГАИ Алушты.

Управлявший «Фордом» сотрудник алуштинской Госавтоинспекции и пассажирка «Субару» с тяжелыми травмами доставлены в больницу.