Кто пожертвует собой ради единого кандидата?

Восемнадцать лет назад свыше 90% жителей Украины сказали на референдуме «да» своей независимости. И только через тринадцать лет то, о чем столько говорили отечественные национал-демократы до независимости, во время получения независимости и все годы отстаивания независимости, произошло: нацдемы смогли сплотиться. То, чего не мог добиться от этого буйного лагеря Вячеслав Чорновил на пике подъема народного сознания, удалось на прошлых президентских выборах Виктору Ющенко.

Сейчас Виктор Андреевич делает все, чтобы у его бывшего визави Виктора Януковича не было соперничества с консолидированной командой демократов. Как на днях заявил лидер «Единого центра» Игорь Криль, в его партии «на сегодня в фокусе дискуссии - Виктор Ющенко и Виктор Янукович». Можно было бы посмеяться над «Центром». Но делать этого не стоит: эта структура базируется на Западе и, соответственно, обеспечивает толику западного электората Виктору Януковичу.

Такие партийки могут растянуть по маргинесу достаточно серьезный процент голосов. Чьих голосов? Конечно, Юлии Тимошенко. Теперь, кажется, уже всем понятно, что Виктор Ющенко в первом туре играет на Януковича. Возможно, не все его болельщики во втором туре пойдут голосовать за Януковича, так же как не все любители Арсения Яценюка, Анатолия Гриценко или Сергея Тигипко в финале поставят на Виктора Федоровича.

Но тем-то и угнетает ситуация, что наши национал-демократы сегодня, на 18-ом году после 90-процентного народного волеизъявления, не могут продемонстрировать такого единства. Возможно, Ющенко в известной мере повезло, что в 2004-ом он был «национально сознательным», а провластный кандидат позиционировался как «пророссийски настроенный». Вот наши нацдемы испугались и с перепугу сплотились.

Национал-демократы – они хотя бы у себя на кухне очень воинственные. Может, в том и заключается проблема Тимошенко, что ей далеко до радикализма Ющенко времен 2004 года. Но если выбирать по оси Европа-Азия, украинское-малороссийское, - то в чью пользу должны отойти симпатии наших демократов? Ну конечно же.

Но. Проблема Юлии Тимошенко в том, что она хочет быть президентом всей Украины, всех украинцев, а не части, как это вышло у нынешнего президента. И как это, в конечном итоге, удалось ей в должности главы правительства. Тимошенко считается с экономическим и культурным разнообразием наших, в хорошем понимании этого слова, регионов. Она считается с экономическими рычагами влияния России.

И уж национал-радикалы ей этого не простят. Если бы все оттенки наших демократов от самых радикальных до откровенно либеральных объединились вокруг идеи «У всех нас – один кандидат!», Тимошенко победила бы уже в первом туре. Она очень много сделала (имеется в виду избирательная кампания) во всех регионах. Но если на Востоке против нее «воюют» те же, с кем она спорила в рамках прошлой кампании Ющенко, то на Западе против нее ведут предвыборные боевые действия вчерашние соратники во главе с Виктором Андреевичем.

Мы уже вспоминали Вячеслава Чорновила и то, как его электорат растащили демократически-патриотические маргиналы. Если такое произойдет на этих выборах и победит Янукович, представляете, что будет твориться в демократическом лагере? Потому что это будет не только победа его сторонников с востока (тамошние фанаты «Лидера» не любят колебаться). И будет это не поражение демократов. Это будет предательским национал-демократов, продажей демократическим сообществом тех идеалов, которыми они так привыкли гордиться.

Ющенко, Балога, Яценюк активно и довольно тонко выстраивают сегодня свою политику на Западе. Сеется не только отвращение персонально к Тимошенко, подсовываются идея вообще не ходить голосовать во время второго тура – таким образом отсекаются те, которые ни за какие пампушки за Януковича не будут голосовать. Таким образом провоцируется недобор голосов Тимошенко.

Вынудить нацдемов группироваться – тут их следует или опять сильно напугать (потому что Янукович теперь не провластный кандидат, а оппозиционный – чего его бояться?), или дать лидера. Виктор Ющенко таким, как видим, не стал. Не смог. Кого сегодня можно назвать общенациональным лидером демократического движения? Вопрос риторический. Почему Юлия Тимошенко не захотела им стать? Мы об этом вспоминали выше: потому что она хочет быть общенациональным лидером, а не лидером течения (хотя бы и самого демократического).

...Оно, наверное, будет очень смешно, когда «столпы демократии» из штаба Ющенко перед вторым туром, пряча глаза, будут призывать голосовать за Януковича. «Я бы не хотел, чтобы украинцы сами себя (на президентских выборах – Авт.) переиграли», - сказал на днях Виктор Андреевич. Золотые слова.

Олег Сухоусов (Центр оперативного журналистского реагирования)