На Европейской площади выбирали Президента

На Европейской площади, неподалеку от офиса УНИАН, агентство провело экспериментальный опрос “Уличное измерение”. Группа волонтеров предлагала прохожим принять участие в акции “Если бы выборы Президента были уже сегодня.”. Все желающие могли заполнить анкету, в которую были внесены фамилии всех кандидатов в Президенты Украины и графа “Не поддерживаю ни одного из кандидатов”.

В целом в опросе приняли участие 453 прохожих. Больше всего голосов было отдано за кандидатуру Василия Протывсиха, на втором месте – Виктор Янукович, на третьем – Юлия Тимошенко. Дальше в рейтинге поддержки расположились Виктор Ющенко, Арсений Яценюк, Сергей Тигипко, Анатолий Гриценко, Владимир Литвин, Петр Симоненко, Олег Тягнибок, Юрий Костенко. Остальные кандидаты набрали меньше 1 % голосов. Не поддержали ни одного из кандидатов 6% тех, кто принял участие в голосовании.

В группе “Уличное измерение”, комментируя достаточно неожиданные результаты опроса, заметили, что, “не учитывая того, что опрос не отвечает канонам социологии, а, следовательно, не может претендовать на адекватность оценки общественного мнения, в целом в нем выразительно отразились протестные настроения электората и высокий уровень недоверия к власти и высшим ее представителям”.