Топ-10 самых значимых событий в музыке

Компания Music Choice провела исследование, целью которого было выяснить, какое событие, изобретение или смерть стали самым заметными и значимыми в мире музыке за последние 30 лет.

Как сообщает сайт Undercover, результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что выше всего респонденты оценивают появление цифровых форматов хранения и распространения музыки. Мнения о том, что цифровую музыку можно считать наиболее важной инновацией, придерживаются 19 процентов меломанов со всей Европы.

Вторым по важности, и первым в категории "событие" (18 процентов), был назван фестиваль Live Aid, состоявшийся летом 1985 года. Идея проведения этого мероприятия принадлежала ирландскому музыканту сэру Бобу Гелдофу и его шотландскому коллеге Майджу Юру. По ходу этого благотворительного фестиваля удалось собрать около 150 миллионов фунтов стерлингов в пользу голодающих жителей Эфиопии.

На третьем месте, по данным Music Choice, оказалось такое явление как создание и появление в продаже плееров iPod. Этот вариант выбрали 17 процентов респондентов.

Также участники исследования отметили среди наиболее заметных событий, произошедших в музыкальной индустрии за последние три десятка лет, смерть Майкла Джексона (13 процентов). Cледом за кончиной "короля поп-музыки" в списке самых важных событий идет смерть Джона Леннона (9 процентов). Смерть лидера Nirvana Курта Кобейна кажется значимым событием шести процентам меломанов.

Кроме того, в список Music Choice попали и такие явления, как запуск музыкальных телеканалов и появление видеоклипов, распад группы Spice Girls и распространение реалити-шоу по поиску новых талантов.

"Наша работа - прежде всего выяснить, какие эмоциональные связи человек устанавливает с миром музыки. Мы решили не опираться на "скоропортящиеся" данные об объемах продаж и позициях той или иной музыки в чартах. Мы должны были понять, насколько эмоции влияют на отношение человека к музыке", - приводит слова представительницы Music Choice Лента.ру.