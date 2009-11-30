Пьяный подросток на Шевроле разбил несколько авто и влетел в кафе

Вчера вечером, 17-летний львовянин, находясь за рулем родительского автомобиля «Шевроле» в нетрезвом виде и пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в кафе, расположенное недалеко от Львовского оперного театра.

Как сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, как было установлено, подросток без ведома родителей взял автомобиль и разъезжал по улицам Львова. Увидев патруль ГАИ, он попытался скрыться, при этом, двигаясь по проезжей части в центре города, совершил столкновение с двумя автомобилями марки «Деу Ланос».

«Но это не остановило парня, и дальше, пытаясь сбежать от сотрудников Госавтоинспекции, подросток не справился с управлением, и «Шевроле» врезался сразу в несколько автомобилей, которые были припаркованы возле рынка «Добробут» и буквально «въехав» в стену кафе «Перлина Львова». К счастью, обошлось без жертв», - рассказал Д.ХАРЧУК.

По данному факту ведется следствие.