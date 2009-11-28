Икарус врезался в грузовик: 1 погибший, 9 раненых

В дорожно-транспортном происшествии в Харьковской области один человек погиб и девять травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла сегодня в 02.20 на автодороге Харьков-Красноград-Перещепино.

Водитель автобуса “Ikarus-256”, двигаясь в направлении Харькова, по неизвестным причинам совершил наезд на грузовой автомобиль “Renault AE-390” с полуприцепом, который остановился с включенной аварийной сигнализацией в попутном направлении в связи с поломкой.

В результате ДТП пассажир автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия, а водитель и еще восемь пассажиров этого же транспортного средства с телесными повреждениями доставлены в районную больницу г. Краснограда.