Минюст России обещает не называть Беларусь "Белоруссией"

Министерство юстиции России обещает впредь использовать только официальное название Республики Беларусь и не называть ее Белоруссией, сообщает РИА "Новости".

"При проведении экспертиз всех нормативно-правовых актов российский Минюст будет проверять правильность написания названия Беларуси", - сказал министр юстиции России Александр Коновалов в Минске во время заседания объединенной коллегии министерств юстиции стран Союзного государства.

Он пообещал направить соответствующее информационное письмо во все органы юстиции, а также в правительство и администрацию президента России.

Представители белорусского Минюста обратили внимание российских коллег на то, что в нормативно-правовых актах госорганов России нет единообразия в написании официального названия их страны.

"Зачастую в документах Республику Беларусь неправильно именуют Республикой Белоруссией или коротко Белоруссией", - сказала заместитель министра юстиции Беларуси Алла Бодак.

По ее мнению, единственное правильное название белорусского государства на русском языке - Республика Беларусь.

Глава российской юстиции считает, что вопрос носит сугубо технический характер. "Речь идет скорее об исторической привычке", - сказал Коновалов, добавив, что не может гарантировать использование названия Беларусь в СМИ, но считает категорически недопустимым использовать неправильное название государства в официальных документах.