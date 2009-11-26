Народное творчество – об азарте Путина, языке Януковича и прочем

Із года в год провозглашали у Кремлі, Що від хохлів страждають москалі… Тепер дизайнер новий борд малює: “Вони співають, а вона працює”… Поэты из народа не спят и реагируют на злобу дня и ночи

ЗЛОБА ДНЯ И НОЧИ: ИЗБРАННОЕ И ПЕРЕБРАННОЕ

Біда з газом

Із года в год провозглашали у Кремлі,

Що від хохлів страждають москалі,

Що всі на світі біди йдуть од нас, –

Бо ми з труби воруєм їхній газ.

Та раптом щось стряслося не на жарт:

Владімір Путін утеряв билой азарт,

Забув, що кожен українець – тіпа вор:

..."Хохли осуществляють злосний недобор!"

Ото з хохлами лихо безпуття:

То крадуть рускій газ, то брати не хотять...

(Народное творчество, ноябрь 2009)

Язик Януковича

В телеефірі Янукович обіцяв,

Що доведе він праве дєло до кінця,

Не устрашиться ні унсовського бійця,

Ні даже мерзкого куриного яйця.

Рускоязичним людям дасть второй язик,

І буде щастя їм однині і повік.

А щоб не вишов з того громкий пшик,

Він населеніє строжайше застеріг:

Якщо за мене голоси не одтасте,

Життя вам буде без’язике і пусте,

Лиш тільки я сражаюся за те,

Щоб ваш язик попроникав везде!

Ось мій язик, к примєру, всюди побував:

А головне – кремльовську с... підлизав.

(Народное творчество, сентябрь 2009)

Звьозди і Тимошенко

Народному восторгу вже нема предєла –

Естрадні звьозди роблять благородне дєло:

Поїхали пісні свої сполняти,

Нести велику радість лєкторату.

Аби голосував за ту одну одну-єдину,

Якій мішають в цю лиху годину

Смиренно працювать в ім’я народа,

Спасать от кризи фабрики й заводи.

Такі пішли сознательні артисти:

Не хочуть ні грошей, ні пить, ні їсти.

Їх надиха на творчество Програма

І лічно лідєр, або просто – “мама”.

Тепер дизайнер новий борд малює:

“Вони співають, а вона працює”.

(Народное творчество, сентябрь 2009)

Ткаченкова обіда

Зажралась журналістська братія вобще:

Реальна жизнь людей їх зовсім не пече,

В парламентськім буфеті п’ють, жеруть, а ще –

У телевізорі позорять депутатську честь.

Обуривсь депутат Ткаченко Олександр

І правду журналістці в мікрохвон сказав,

Але безсовісна й нахабна, як оса,

Усе допитується й дивиться в глаза...

І вже до того обнагліла, прямо жах,

Тим мікрофоном тиче, водить по губах.

А депутат ведь не желєзний – трах-тарах –

Розбив він тую штуку в пух і прах.

Не видержали шаткі нєрви депутата:

–Я комуніст Ткаченко, а не Головатий!

(Народное творчество, сентябрь 2009

Кирилові котли

Його Святєйшество з Росії прибуло

На путь спасєнія настановить хахлов,

Огонь і молнії метало проти зла –

Вещізма, потребітельства й бабла.

Но грішний журналістський глаз

Подпортив краснорєчіє тотчас,

Бо через нього заздрісні хахли

Побачили поповськії “котли”.

По всій країні поповзла молва

Про златолюбіє і лживиє слова,

Не в шутку розлютилася Москва,

Засуєтилась ефесбешная братва.

Та хоч скачіть на площі гопака,

Тієї срамоти не змити вам нікак:

Стоїть в очах попівськая рука, –

І обмєляху почитателєй ріка...

(Народное творчество, июль 2009)

