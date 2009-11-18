В Либерии погиб украинский миротворец

В Либерии 17 ноября в результате несчастного случая погиб военнослужащий 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины сил Миссии ООН старшина контрактной службы ИЩУК И.В.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, несчастный случай произошел на побережье Атлантического океана. Во время набора воды в емкость старшину контрактной службы затянуло внезапно возникшей волной в воду и отнесло в открытый океан.

Для проведения поисково-спасательной операции в воздух был поднят экипаж вертолета Ми-8 из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины сил Миссии ООН. Спустя некоторое время поисково-спасательная команда на борту вертолета обнаружила на поверхности океана тело погибшего.

По факту гибели украинского миротворца командиром 56-го отдельного вертолетного отряда ВСУ сил Миссии ООН проводится служебное расследование.

Руководство Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.