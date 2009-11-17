Умер Николай Олялин

На 69-м году жизни скончался популярный советский артист, народный артист Украинской ССР (1979), ведущий актер киноэпопеи "Освобождение" Николай Олялин, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

С 68-го года Николай Олялин начал работать на киностудии имени Довженко. Дебютировал в кино он в роли летчика-истребителя Николая Болдырева в фильме "Дни летные".

Роль капитана Цветаева в "Освобождении" принесла Николаю Олялину всесоюзную известность.

Всего он сыграл почти в 60 фильмах, среди которых "Бег", "Обратной дороги нет", "Джентльмены удачи", "Океан", "Золотая речка", "Синдикат-2", "Россия молодая", "Жаркое лето в Кабуле", "Легенда о княгине Ольге", "Биндюжник и король", "Бумер-2", "Есенин".

Одной из последних его работ в кино стала роль Инквизитора в картине "Дневной дозор".