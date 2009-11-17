Умер Николай Олялин
19:11, 17 ноября 2009Разное
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На 69-м году жизни
|Освобождение, 1970
С 68-го года Николай Олялин начал работать на киностудии имени Довженко. Дебютировал в кино он в роли летчика-истребителя Николая Болдырева в фильме "Дни летные".
Роль капитана Цветаева в "Освобождении" принесла Николаю Олялину всесоюзную известность.
Всего он сыграл почти в 60 фильмах, среди которых "Бег", "Обратной дороги нет", "Джентльмены удачи", "Океан", "Золотая речка", "Синдикат-2", "Россия молодая", "Жаркое лето в Кабуле", "Легенда о княгине Ольге", "Биндюжник и король", "Бумер-2", "Есенин".
Одной из последних его работ в кино стала роль Инквизитора в картине "Дневной дозор".
|Дневной дозор, 2005
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