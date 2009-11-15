Водители будут платить налог по фактическому пробегу автомобиля

Правительство Нидерландов приняло новый закон, определяющий порядок налогообложения водителей, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. В соответствии с ним, дорожный налог и налог на покупку автомобиля отменяются и заменяются налогом исходя из фактического пробега машины за год.

При этом ставка налога будет отличаться для разных категорий автомашин и составит в среднем около 0,03 евро за 1 км.

Владельцы тяжелых и больших автомобилей будут облагаться дополнительным налогом за езду в часы интенсивного движения. Данные о нахождении машины в пути в "часы пик" будут подавать в налоговое управление приборы GPS. Общественный транспорт, включая такси, будет освобожден от этого налога.

Специалисты считают, что от данного закона выиграют граждане, не являющиеся активными водителями. По их мнению, внедрение новой системы налогообложения позволит снизить загруженность автомобильных дорог страны на 15%, количество пробок в часы наиболее интенсивного движения уменьшится вдвое.