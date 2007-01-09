Сегодня в Керчи разгрузят отравленное химикатами судно

Сегодня в Керченском порту будет разгружено судно ”Odisk”, на котором отравились 10 моряков.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 7 января завершена буксировка сухогрузного судна ”Odisk” с акватории Ялтинского морского торгового порта в Керченский морской торговый порт.

8 января в г. Керчи под председательством первого заместителя министра по делам чрезвычайных ситуаций Владимира АНТОНЦА проведено заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Совета Министров АР Крым, на котором принято решение, касающееся безопасной выгрузки из судна 2 тыс. тонн ферросиликомарганца (работы запланировано начать 9 января) и осуществление санитарно-эпидемического надзора за состоянием окружающей среды в районе проведения работ. Судно перевозило груз из порта Керчь в порт Искандерун (Турция).

По состоянию на сегодняшнее утро в Ливадийской больнице Ялты на лечении находится 8 человек из судна ”Odisk”, которые 5 января вследствие отравления были госпитализированы, из них: 1 человек (гражданин Украины) находится в тяжелом состоянии, 1 человек (гражданин России) - в состоянии средней тяжести и 6 человек (5 граждан Украины и 1 гражданин России) - в удовлетворительном состоянии.

Общую координацию действий осуществляет министр по делам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 января судно „Odisk” (флаг Сьерра-Леоне, порт приписки Фритаун) транспортировало 2000 тонн химических веществ (ферросиликомарганца) из порта Керчь в турецкий порт Искандерун. Капитан корабля сообщил дежурную службу Ялтинского морского порта об отравлении химическими веществами 5 членов экипажа (состав экипажа 10 человек – 6 граждан Украины и 4 – Российской Федерации), из которых два человека скончались.

В ходе спасательных работ экипаж был снят с судна на берег.