СТС подал в суд на Роднянского

Акционеры «СТС Медиа» подали вчера два иска в суды штатов Нью-Йорк и Дэлавер к члену совета директоров компании Александру Роднянскому. Его обвиняют в использовании конфиденциальной информации для поддержки конкурентов и в переманивании топ-менеджеров «СТС Медиа» в «Национальную Медиа Группу» (НМГ). В случае доказательства вины г-на Роднянского он лишится права исполнения опциона на сумму 100 млн долл.

Вчера к г-ну Роднянскому были поданы сразу два гражданских иска — в Верховный суд штата Нью-Йорк и Канцлерский суд штата Дэлавер. Также Александру Роднянскому направлено письмо акционеров, в котором они сообщают, что более не поддерживают его кандидатуру в качестве члена совета директоров компании. Г-н Роднянский сообщил РБК daily, что «письма пока не получил, но об исках знает».

Предъявленные ему претензии Роднянский опровергает. «Я чувствую себя уверенно и собираюсь доказать, что все, в чем меня пытаются обвинить акционеры, не соответствует действительности. Просто они неверно интерпретировали рыночные слухи».

РБК.daily