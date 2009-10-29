В Черкассах ликвидировали служебные машины и сэкономили

Около 200 тыс. грн. сэкономил Черкасский горисполком за 9 месяцев 2009 года благодаря ликвидации служебных автомобилей городских чиновников.

Как сообщил корреспонденту УНИАН городской голова Черкасс Сергей ОДАРЫЧ, год назад были ликвидированы служебные автомобили в горисполкоме. Машины передали тем коммунальным предприятиям, где нужна была замена, а для мэра, его заместителей и работников исполкома была введена компенсация за использование личных автомобилей в служебных целях. Максимальная сумма компенсации - 1200 грн. в месяц. Благодаря такому нововведению горисполкому удалось сэкономить около 200 тыс. грн.

Так, если затраты на служебный транспорт за 9 месяцев 2008 года составляли 223 600 грн., то за январь-сентябрь 2009 года на компенсацию личного автотранспорта было израсходовано 52 092 грн. Из этих средств возвращены в городской бюджет 7 814 грн. в виде налога на доходы физических лиц. То есть, реальные затраты составили лишь 44 278 грн., отметил С.ОДАРЫЧ.