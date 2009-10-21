Отец семиклассника избил школьника, завуча и директора школы

Отец ученика седьмого класса одной из одесских школ избил его одноклассника, завуча и директора этого учебного заведения.

Как сегодня сообщил УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВС Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО, «обстоятельства опасного конфликта изучаются сотрудниками Хаджибейского отделения Суворовского РОВД Одессы на предмет возбуждения уголовного дела по факту хулиганства, согласно признакам ст.296 Уголовного кодекса Украины».

Два одноклассника поссорились и подрались. После этого избитый семиклассник позвонил своему отцу и пожаловался на своего товарища. Отец приехал и начал бить обидчика своего сына. Директор и завуч школы попытались заступиться за него, но отец избил и их.

Причем, по словам очевидцев-старшеклассников, прибывшие после драки в школу несколько подчиненных отца семиклассника пытались запугать свидетелей конфликта, угрожая им физической расправой.

В свою очередь, виновник избиения педагогов заявляет, что пытался выяснить причину драки между своим сыном и его одноклассником. Инцидент случился из-за того, что помешали во всем разобраться директор и завуч школы.