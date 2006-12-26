В Киргизии и Казахстане - сильное землетрясение

Землетрясение силой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло в ночь на вторник в Киргизии. Сильные колебания почвы также ощущались на территории Казахстана.

Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в институте сейсмологии Национальной академии наук Киргизии, эпицентр землетрясения располагался в горах в 30 километрах от села Кочкор Нарынской области республики.

В Бишкеке фиксировались колебания почвы силой в 4 балла. Ощутимые колебания почвы также зафиксированы практически на всей территории Чуйской и Иссык-Кульской областей Киргизии.

В казахстанской Алма-Ате сила подземных толчков, сообщает РИА Новости, составляла до 3,5 балла по шкале Рихтера.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате землетрясения нет ни в Киргизии, ни в Казахстане. Сведений о разрушениях пока также не поступало.

Лента.ру