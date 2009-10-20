Изнасилуем украинцев – утешимся и развлечемся

Мнение

Скандал вокруг изнасилования украинских детей превратился, к сожалению, в простой предвыборный жупел. Теперь ищут не виновных и не причастных – ищут участников. Найти таких участников, оказывается, не так просто. Потому что проще, наверное, обнаружить причастного, а вот участник останется (как всегда) в тени. Впрочем, может и не останется. Возможно, виновные в надругательстве над детьми будут найдены, но… но как раз участники самого черного скандала в Украине останутся где-то вне поля зрения.

Сначала было как будто просто: женщина написала заявление о преступной деятельности мужа. Потом ситуация усложнилась: это заявление стражи порядка не захотели рассматривать. Потом – еще сложнее: рассмотрели, но споткнулись. Начали выяснять, насколько заявление правдиво. Начали, и – тут все и развернулось.

Что в действительности было с несчастными детьми, пытается решить министр Луценко. Вроде как к расследованию подключилась прокуратура. Но ее действия тоже неуверенные – учитывая шум, который поднялся вокруг дела. Более того, прозвучала информация о «руке Москвы». Эту руку не нашли, но озвучили. А заодно вспомнили о «антимосковской» руке Бориса Березовского.

Дело и в самом деле начали распутывать, но каким-то удивительным образом. В первую очередь должностные лица выступили с заявлениями, воззваниями или другой мишурой, чтобы не выглядеть безразличными. Министр пообещал, президент назначил, депутаты сделали вид, что ухватились за кинжалы-карточки.

А результат дешевый. Каким-то образом вышло так, что женщина, мачеха изнасилованных детей, не знает и не видела изнасилования. Как бы то ни было, с мужем она как-то жила много лет, к тому же все соответствующие службы предоставили разрешение на усыновление детей. Когда несчастная женщина «наконец разглядела», начала обращаться во все соответствующие органы, но никто не ответил на обращения.

Наконец стражи порядка проснулись и начали действовать. Женщина утверждает, что только при участии ее нового любимого – работника фонда Борисе Березовского. Фонд господина Березовского это опровергает. Но деликатно так, пытаясь повесить всю вину на мужа и небрежные правоохранительные органы.

Сначала все было как-то будто спокойно. Только подчиненные Березовского выразили неудовлетворение по поводу выступлений правозащитника Эдуарда Багирова. А вышло так, что господин Багиров выразил свое удивление по поводу развертывания скандала, мол «сначала были попытки развратить детей, потом – изнасилование, а затем появился священник, впоследствии депутат – один, потом еще несколько».

Люди Березовского выразили удивление по поводу выступлений Багирова. Сами собой эти высказывания Багиров прозвучали где-то там. Но если разобраться, становится совсем интересно. Сначала великий и ужасный, как сказочный волшебник, Березовский тихонько так вливает деньги в предвыборную кампанию Ющенко. Объявив Ющенко самым «порядочным украинцем», поднял его сверх всех высот.

Сейчас стало интереснее. Ющенко как политической силы нет. Зато из небытия выскакивает неожиданный Омельченко (тот, который Григорий) с обличительными заявлениями. Искренне надеюсь, что «бывший следователь» действительно стал на защиту детей. Но картину обезобразило еще одно выступление: с фланга зашел региональный депутат Вадим Колисниченко. С такими же заявлениями, что и у Омельченко.

Заявления оказались простыми. Следом за любовницей представителя Березовского в педофилии начали обвинять всех подряд – и нардепов, и журналистов, и попов. Словом, пошли мазать широкими пятнами. Всех – без разбора. Горемычный Омельченко попробовал было перевести все в правовую плоскость, но отделался лишь обещанием «сломать шею тому, кто вылил информацию в СМИ». Интересно было бы посмотреть. На все: и отворачивание шеи, и поиск виновного. А главное – на идеолога этого паскудного действа.

Березовский же здесь не при чем. Его человек совершенно случайно оказался причастным к скандалу. Ну, полюбил женщину. Ну, предложила она ему квартиру в обмен на (то ли информационную, то ли идеологическую) поддержку. Может, не квартиру, может, любовь.

Но одно дело – любовь, другая – выбивание из предвыборной кампании «штыков» кандидата в президенты. Впрочем, многие из мужчин, наверное, охотно поменяют далекого президента на близкую женщину. Даже если за ней маячит призрак Березовского.

Николай Корпаченко (Центр оперативного журналистского реагирования)