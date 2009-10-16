Водителей маршрутных такси оденут в униформу

До конца года водители всех маршрутных такси Львова будут одеты в одинаковую форму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, для водителей городских автобусов львовская фирма «Астрон» по заказу Ассоциации «Львовский пассажирский транспорт» сошьет рубашки и галстуки. Стоимость одного комплекта составляет 110 грн.

Как сообщил УНИАН исполнительный директор Ассоциации «Львовский пассажирский транспорт» Михаил ЕДИНАК, для водителей сошьют около 1 тыс. комплектов рубашек и галстуков.

«Сейчас швейная фирма ждет заказанную за границей ткань и уже со следующей недели начнет шить. Рубашки будут светло-голубые, галстуки – темно-синие с эмблемой автомобилиста. Также сейчас рассматриваем предложение от другой фирмы, которое шьет спецодежду, о пошиве верхней одежды для водителей. Это куртки с отстежными рукава и утеплением», - рассказал М.Единак.