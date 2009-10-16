Королева Елизавета тайком сходила в театр

Королева Елизавета II вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом тайком сходила на театральную постановку, пишет 15 октября газета The Evening Standard. Супруги посетили пьесу "Боевой конь" (War Horse, тж. разг. "бывалый солдат") в театре New London Theatre в Уэст-Энде.

Как рассказала изданию журналистка британского еженедельника The Lady, присутствовавшая на спектакле, королевская чета пришла на пьесу в самый последний момент. "В это трудно поверить, но они просто сидели в зрительном зале и наслаждались игрой актеров", - заявила она.

По словам журналистки, публика в театре заметила Елизавету только в антракте. Когда спектакль закончился, зрители проводили королеву аплодисментами, и она в ответ помахала им рукой.

Как сообщил изданию источник в Букингемском дворце, королева периодически инкогнито посещает театральные постановки, но обычно остается незамеченной. "Если королева планирует выбраться куда-то вечером, в ее окружении обычно об этом мало кто знает", - заявил собеседник издания, добавив, что Елизавета II большая поклонница театра.

Лента.ру