В школьном спортзале нашли повешенным шестиклассника
21:25, 20 декабря 2006Разное
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Рассматривается версия самоубийства
В городе Авдеевка Донецкой области в школьном спортзале нашли повешенным шестиклассника.
Об этом сообщает телеканал “1+1”.
Мальчик часто сидел в спортзале, когда за плохое поведение учителя выгоняли его с уроков, говорят одноклассники.
О трагедии в Авдеевский школе официальной информации нет - даже родителям ее обещают сообщить за десять дней. Был ли мальчик на момент трагедии в спортзале сам, или к делу о самоубийстве еще кто-то причастный - тайна следствия, отмечает телеканал.
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