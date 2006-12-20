В городе Авдеевка Донецкой области в школьном спортзале нашли повешенным шестиклассника.

Об этом сообщает телеканал “1+1”.

Мальчик часто сидел в спортзале, когда за плохое поведение учителя выгоняли его с уроков, говорят одноклассники.

О трагедии в Авдеевский школе официальной информации нет - даже родителям ее обещают сообщить за десять дней. Был ли мальчик на момент трагедии в спортзале сам, или к делу о самоубийстве еще кто-то причастный - тайна следствия, отмечает телеканал.