Жигули врезались в рейсовый автобус: 16 пострадавших

В Львовской области при столкновении легкового автомобиля „ВАЗ-21063” с рейсовым автобусом „БАЗ” пострадали 16 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло вчера в 17.45 вблизи села Большой Дорошив на автодороге Львов – Рава-Русская.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, в котором находились 15 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 16 человек, в том числе 11 пассажиров с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницы Львова.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС. Правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 131 ДТП, в результате которых погибли 23 человека и травмированы 158.