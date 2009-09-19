Рейсовый автобус «Тернополь-Варшава» наехал на подводу

Вчера, 18 сентября, в 20.35, на автотрассе Львов – Рава-Русская вблизи с. Лавриков Жовковского района водитель рейсового автобуса «Неоплан-11», который следовал по маршруту «Тернополь – Варшава», совершил наезд на подводу.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, на подводе ехали 4 человека. Вследствие ДТП один человек травмирован.