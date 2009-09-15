БЮТ разрисует граффити 5-километровый забор метро

Киевские бютовцы намерены разрисовать граффити 5 километров бетонного забора метро от Моста метро до станции метро «Черниговская».

Об этом сообщает пресс-служба депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете.

Автор идеи - депутат фракции «Блока Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Он убежден, это самое длинное граффити на заборе станет достижением Книги рекордов Гиннесса

Граффити займет более полутора тысячи трехметровых секций ограждения, на каждой из которых может быть размещено отдельное изображение.

«С помощью этого графити будет решена одна из проблем левобережной части Киева – эстетическая. К сожалению, киевская власть подобными «пустяками» не занимается, сетуя на отсутствие денег. А этот проект декорирует и оживит серость ограждения, задействует художников столицы и заинтересует туристов, у которых появится еще одна причина поехать на Левый берег Киева», - считает А.БРИГИНЕЦ.

При этом он настаивает, что на заборе метро не должно быть ни политической, ни коммерческой рекламы.

«Как по мне, главными героями граффити могли бы стать буквы. Из них можно составить строки, например, из Т.Шевченко. И тогда каждый художник, который будет принимать участие в проекте, сможет выбрать ту букву, которая ему больше всего нравится, и изобразить ее в собственном авторском стиле. Хочется, чтобы самыми яркими буквами стали «К» – «И» – «Ї» – «В», - сказал А.БРИГИНЕЦ.