На ралли «Шелковый путь» приехали три президента

Киев. 13 сентября. УНИАН. Президенты России, Туркмении и Казахстана Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ и Нурсултан НАЗАРБАЕВ дали старт по заключительному, 9-му этапу международного ралли-рейда "Шелковый путь-2009".

Как передает РИА «Новости», это самый длинный и сложный маршрут в Евразии. Последние этапы гонки пройдут по пустыне Каракумы. Трое лидеров прибыли к месту старта в одном микроавтобусе. В кратких выступлениях они поприветствовали гонщиков и членов команд, а также пожелали им удачи на финальном отрезке ралли-рейда.

В общей сложности заключительный отрезок превышает 600 километров. Таким образом, во второй половине дня ралли "Шелковый путь" финиширует в Ашхабаде.

По состоянию на сегодняшнее утро в классе грузовиков лидирует КАМАЗ российского экипажа Фирдауса КАБИРОВА, а в классе легковых автомобилей "Фольсваген" испанского гонщика Карлоса САЙНСА.

Как сообщал УНИАН, команда «Оптима Лизинг Украина» по итогам 7 этапов занимала 16-е место. 11 сентября Вадим НЕСТЕРЧУК и Валерий СУББОТА финишировали 19-ми, преодолев переполненный песком спецучасток в 345 км за 5 часов 25 минут 21 секунду.

Справка УНИАН. Ралли серии Дакар «Шелковый путь» проходит с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008». Создатель команды – В.НЕСТЕРЧУК, директор компании «Оптима-Лизинг».