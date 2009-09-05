Президент Азербайджана наградил Пугачеву орденом
01:25, 05 сентября 2009Разное
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"Достлуг" означает "дружба"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал распоряжение о награждении выдающейся российской певицы Аллы Пугачевой орденом "Достлуг" ("Дружба") за особые заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Российской Федерацией. Об этом со ссылкой на государственное агентство Азербайджана сообщает РосБизнесКонсалтинг.
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