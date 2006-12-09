Фура ”Рено” против ”жигулей”: погибших пришлось доставать с гидравликой

Сегодня рано утром в Симферопольском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 24-метровая фура "Рено" ехала в Симферополь, однако на перекрестке в поселке Гвардейское водитель ошибочно повернул на Джанкой. В районе симферопольского села Новоандреевка водитель грузовика решил исправить ошибку и выполнить разворот на Симферополь. "Тем временем в Симферополь с молочной продукцией ехал ВАЗ-2106 с прицепом", - сообщает МЧС. В условиях плохой видимости легковой автомобиль врезался в бок фуры. В ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ-2106.

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли погибших из легковушки.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.